الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحال التجارية في الفيوم تلتزم بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت المحال التجارية بالفيوم، منذ قليل، تطبيق قرار الغلق طبقًا لقرار مجلس الوزراء، في الساعة 10 مساءً.

جاء القرار بأن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وسبق أن عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، لمتابعة آليات تطبيق قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رقم 247 لسنة 2024 بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والأنشطة التجارية خلال الفترة من أول يوليو الجاري حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل. 

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بمجالس المدن، للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم، مع قيام مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية بتوثيق أعمال الغلق بمختلف المراكز. 

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المحال التجارية بالفيوم تلتزم بتطبيق قرار الغلق بتطبيق قرار الغلق مجلس الوزراء أيام الإجازات والأعياد الرسمية الفيوم

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