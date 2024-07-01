الأهلى يفقد خدمات طاهر وأكرم ضد الداخلية

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي غياب ثنائي الفريق أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر عن مباراة الداخلية المقبلة في بطولة دوري نايل.

وأكد بيبو في تصريحات ما بعد اللقاء أن الثنائي تحصلا على الكارت الأصفر الثالث لذلك سيغيبا عن لقاء الداخلية.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2024/2023).

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل وصافة المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز وله 4 مباريات مؤجلة.

بينما وقع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

الشوط الأول

كانت الخطورة الأولى من عمرو السولية بالدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى شعبان حارس الطلائع بقليل.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة قوية من كريم فؤاد لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد شعبان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 17 واصل الأهلي سيطرته، نفذت الركلة الركنية بعرضية من حسين الشحات إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد شعبان.

وفي الدقيقة 19 كانت أول هجمات الجيش عن طريق تسديدة النيجيري جودين شيكا جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

ومنع كريم فؤاد يوسف دياوارا من انفراد بالدقيقة 26، بعدما أبعد تسديدة الأخير من أمام مرمى الشناوي.

سجل هدف الأهلي الثاني عمرو السولية بالدقيقة 34 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تكملة لعرضية حسين الشحات.

وواصل عرضيته القوية بهدف ثالث عن طريق تسديدة لمحمد عبدالمنعم على الطائر بالدقيقة 38 بعد عرضية من حسين الشحات من ركلة حرة.

وبالدقيقة الأخيرة أنقذ محمد شعبان حارس الجيش، انفرادًا تامًا من طاهر الذي سدد الكرة وتصدى لها الأول ببراعة.

الشوط الثاني

سدد كريم فؤاد كرة داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 50 بعد كرة ثنائية رائعة مع حسين الشحات علت مرمى شعبان.

وفي الدقيقة 56 سدد طاهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى شعبان بقليل.

واستمر ضغط الأهلي وتحصل وسام أبوعلي بالدقيقة 84 على ركلة جزاء بعدما تمت عركلته من قبل محمد شعبان حارس الجيش.

وأضاع طاهر ركلة الجزاء بشكل غريب بالدقيقة 86، بعدما سدد الكرة فوق المرمى بعيدة عن مرمى شعبان.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة، سددها عمر السعيد، ليحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل وسام أبوعلي الهدف الرابع للأهلي، بتسديدة على الطائر بعد تمريرة رائعة من طاهر.