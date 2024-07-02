الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناقد أشرف عبدالرحمن لـ"الدستور": مهرجان العلمين واجهة سياحية لمصر واهتمام المتحدة عمل قومى

الناقد الفني الموسيقي
الناقد الفني الموسيقي أشرف عبد الرحمن

أعرب الناقد الفني الموسيقي أشرف عبد الرحمن عن فخره الشديد بمهرجان العلمين بشكل عام، فور الإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المقرر انطلاقها يوم ١١ يوليو وحتى ٣٠ أغسطس المقبل.

وقال “أشرف”، في تصريح لـ"الدستور"، إن مهرجان العلمين أصبح من أهم المهرجانات فى مصر الآن، خاصة بعد نجاح الدورة الأولى له، مؤكدا أن اهتمام الشركة المتحدة بهذا المهرجان من كافة الجوانب يعد عمل قومي وتأكيدًا لدور المتحدة كأكبر مؤسسة إعلامية فى الشرق الأوسط على دعم الفن والحرص على عودة القوة الناعمة المصرية إلى الساحة العربية والعالمية مرة أخرى.

وأضاف: “خلال تلك الدورة الثانية يمتد هذا الدور إلى الجانب الوطني تجاه القضية الفلسطينية بتخصص 60% من الأرباح لدعم الأشقاء فى وغزة وتأكيد على موقف الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية”.

وأكد أشرف عبد الرحمن، أن مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية لمصر، متابعًا: “مهرجان العلمين يعد دعاية غير مباشرة لهذا المدينة الساحرة للإعلان عنها عالميا وليشاهدها العالم بهذا الشكل كما شاهدناه فى الدورة الأولى، فهذا المهرجان يتعدى مرحلة الترفية ليحقق جوانب اقتصادية وسياحية هامة”.

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