جمال شقرة: 30 يونيو محطة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث (فيديو)

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن ثورة 30 يونيو كانت محطة مفصلية في تاريخ مصر العظيم، موضحًا أن الشعب المصري يدرك أن الثورة حدث استثنائي في تاريخ الشعوب، وأن الفترات الزمنية بين الثورات قد تكون طويلة حتى تصل إلى نقطة الانفجار.

وأشار شقرة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن المقدمات الموضوعية لثورة 30 يونيو كانت مختلفة عن الثورات السابقة في مصر التي كانت تهدف لمواجهة المستعمر.

وأضاف أن تاريخ جماعة الإخوان يثبت أن لديهم محطات إرهابية منذ عهد الملك، بالإضافة إلى محاولاتهم ركوب موجة ثورة 23 يوليو، وقضية سيد قطب.