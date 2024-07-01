الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو خليل: وسط عالم يموج بالصراعات.. مصر تستعد لتغيير حكومى جديد

عمرو خليل
عمرو خليل

بدأ الإعلامي عمرو خليل، حلقة اليوم الإثنين من برنامج "من مصر" على فضائية القاهرة الإخبارية، بمقدمة عن استعداد مصر للتغيير الوزاري المقبل.

وقال "خليل"، إن العالم مفكك ويشهد العديد من الاضطراب على جميع المستويات، صراعات عسكرية وحروب في أوكرانيا وفي غزة، أزمات ممتدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بالشرق الأوسط.

كما في السودان وليبيا واليمن وغيرها من البلدان التي تشهد الكثير من الصراعات سواء داخلية أو خارجية، فوضى وعدم استقرار في مناطق عديدة بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى تقلبات في أوروبا قد تنذر بتداعيات مقلقة على الجميع.

وتابع: " تناقض وتضارب في المصالح وحروب تجارية تحاصر العالم في كل مكان وفي أي مكان وتضغط بشدة على اقتصادات الجميع، فحكومات دول العالم تصارع من أجل النجاح ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد العالمي فتداعياته ضاغطة على كل شيء".

وأردف: "من هنا كان قرار التغيير الحكومي المنتظر في مصر، من أجل إعادة رسم وصياغة السياسات الجديدة كي تتجاوب مع مطالب الشارع والحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة كل التحديات والأزمات القائمة".

الإعلامي عمرو خليل القاهرة الإخبارية مصر عمرو خليل

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