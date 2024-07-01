هجوم مضاد.. الديمقراطيون يشنون هجوما ضد بايدن بعد المناظرة

مع سعي البيت الأبيض جاهدًا لمنع خوض ترشيح الرئيس الامريكي جو بايدن أزمة شاملة، قيل إن العديد من حكام الولايات يقدمون أنفسهم بمهارة كبدائل متأخرين مع تجنب أن يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك.

شنت حملة بايدن هجوما مضادا، شمل شبكات غاضبة بين كبار الديمقراطيين، لمواجهة المخاوف من أن الظهور الضعيف للرئيس البالغ من العمر 81 عاما في مناظرة الأسبوع الماضي جعل الهزيمة على يد دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر أمرا لا مفر منه، وفق صحيفة بولتيكو الامريكية.

الجيل القادم من قيادة الديمقراطيين

وأضاف التقرير ولكن في حين أن العديد من حكام الولايات - الذين يُنظر إليهم على أنهم الجيل القادم من قيادة الديمقراطيين - قد أعلنوا علنا ​​​​ولائهم لبايدن، فإنهم يراقبون بشدة أي تراجع في ترتيب بايدن الهش بالفعل في استطلاعات الرأي وخسارة الدعم بين المانحين في الأسبوعين المقبلين.

وقال أحد المحافظين الديمقراطيين لصحيفة بوليتيكو: "درجة الحرارة مرتفعة"، في إشارة إلى الحالة الذهنية بين قادة الحزب في الولاية. "الكثير من القلق، والكثير من الناس على حافة مقاعدهم."

ودافع جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا والبديل الرئيسي لبايدن، عن الرئيس مباشرة بعد الأداء الكارثي في ​​المناظرة يوم الخميس، قائلا إنه “لن أدير ظهري أبدا” له. لكن كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أعرب عن غموض عندما قال إنه مستعد "للتصعيد".

وقال حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، وهو مرشح آخر يوصف بأنه بديل محتمل، علنًا إنه لن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، وأنه لا يتوقع مغادرة بايدن السباق. والحكام الآخرون الذين تم طرح أسمائهم هم جوش شابيرو من ولاية بنسلفانيا - وهي ولاية حيوية أخرى تشهد معركة - وجي بي بريتزكر من إلينوي.

ولكن في حين لم يردد أي ديمقراطي منتخب على المستوى الوطني حتى الآن دعوات بين العديد من الشخصيات الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام الليبرالية الكبرى، لتنحي بايدن، فإن عروض الدعم العلنية تتعارض مع ما يعترف الديمقراطيون بأنه يحدث خلف الكواليس.

وفي واحدة من أكثر الاعترافات صراحة من قبل شخصية بارزة في الحزب، قال جيمي راسكين، عضو الكونجرس الديمقراطي من ولاية ماريلاند، لشبكة MSNBC، إن هناك “مشكلة كبيرة في أداء جو بايدن في المناظرة”.

وقال: "هناك محادثات صادقة وجادة وصارمة للغاية تجري على كل مستوى في حزبنا".

في منشور على فيسبوك تمت مشاركته صباح الأحد، دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية السابق آر تي ريباك إلى الضغط العلني على القادة الديمقراطيين لحمل بايدن على التنحي جانبًا.

وكتب: "مسؤولونا المنتخبون يلتزمون الصمت بشكل صادم في العلن، خاصة بالنظر إلى عدد منهم الذين يعترفون سرا بأن هذا يجب أن يحدث". وأضاف: "إنهم يخشون الانتقام السياسي، لكن عليهم أن يخشوا حقًا أنه إذا خسرنا هذه الانتخابات لأنهم لم يكن لديهم الشجاعة للقيام بما يعرفون أنه يجب القيام به، فسوف ينهمر عليهم الجحيم المقدس والتاريخ مثل السندان".

وقد تبلور التناقض بين الدعم العام والخاص في موقف جريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان ــ وهي الولاية المتأرجحة الرئيسية التي تعتبر ضرورية لكي يفوز الديمقراطيون في نوفمبر للاحتفاظ بالبيت الأبيض.

وبحسب ما ورد اتصلت ويتمير برئيسة حملة بايدن، جنيفر أومالي ديلون، يوم الجمعة للتنصل من “مسودة حركة غريتشن” المفترضة، والإصرار على أنها لم تكن وراء التكهنات التي تطرحها كمرشح بديل محتمل.

ولكن في إشارة واضحة إلى المخاطر المتزايدة، سرب المطلعون على بايدن رسالة أساسية نقلتها ويتمر أيضًا – مفادها أن ميشيغان لم تعد قابلة للفوز لبايدن بعد المناظرة.