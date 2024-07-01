غضب جماهيرى فى بلجيكا بعد الهزيمة أمام فرنسا.. مراسل "صدى البلد" يرصد

رصد مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" من بروكسل، ردود فعل الجماهير البلجيكية بعد خسارة منتخبهم بهدف نظيف أمام فرنسا في الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا المقامة حاليًا في ألمانيا.

وأوضح يوسف، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن جماهير المنتخب البلجيكي تشعر بحزن شديد، مؤكدين أن بلجيكا لا يستحق الهزيمة نظرًا للأداء الإيجابي الذي قدمه في المباراة أمام منتخب فرنسا.

وأضاف: "المنتخب البلجيكي لم يقدم أداءً يشفع له خلال بطولة أمم أوروبا 2024، المقامة حاليًا في العاصمة الألمانية برلين، ما أثار موجة غضب عارمة بين الجماهير البلجيكية".