الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي يستعرض أبرز 3 تحديات تواجهها الحكومة الجديدة

أحمد يعقوب
أحمد يعقوب

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات داخلية وخارجية.

وأضاف "يعقوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن أبرز التحديات الخارجية هي الحفاظ على محددات الأمن القومي في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستقرار الذي حققته الدولة المصرية على مدار 10 سنوات الماضية، بالإضافة إلى البناء على ما تحقق من استقرار في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تواجه 3 تحديات داخلية أولها التحدي الاقتصادي واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ 2016 وحتى الآن، والتركيز على قطاعات مهمة ترفع معدل إنتاجية الدولة المصرية، مثل قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما شدد على أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة بشكل كبير جدًا خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "التحدي الثاني المهم أيضًا هو الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية ومزيد من الإنفاق على كل ما يمس حياة المواطنين بشكل أساسي، بالإضافة إلى العمل على ضبط الأسعار وخفض معدل التضخم".

الحكومة الحكومة الجديدة اكسترا نيوز أحمد يعقوب

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