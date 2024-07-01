بعد وفاة طالبة المنوفية.. متى يتسبب تكييف السيارة في مصرع قائدها؟

علق الدكتور شريف عبدالهادي، عميد معهد القلب الأسبق وأستاذ جراحة القلب، على وفاة طالبة بالمنوفية إثر استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون عبر تكييف السيارة.

وتابع: " فريون التكييف ليس له لون ولا رائحة، وفي حالة تسرب كميات قليلة منه لا تؤدي إلى الوفاة، لكنه يتسبب في حدوث التهاب في العين والأنف والحلق لكنه لا يسبب الوفاة".

وأضاف الدكتور شريف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة “الحدث اليوم”، أن غاز الفريون يتطاير بسرعة ويصل إلى الطبقات العليا وهو ما يؤثر على خرم الأوزون.

ولفت إلى أن تسرب الفريون من التكييف سواء في السيارة أو المنزل لا يؤدي إلى الوفاة، وعلق: “أعتقد أن سبب وفاة الفتاة هو جلوسها في السيارة داخل جراج مغلق بدون تهوية جيدة”.

وتابع: تشغيل السيارة داخل مكان كغلق مثل الجراج يؤدي إلى خروج عوادم نتيجة احتراق البنزين، وهي أول وثاني أكسيد الكربون، وعند تجمع هذه الغازات في أماكن منعدمة التهوية، فإنها تسبب حالة الاختناق.