مصطفى حمدي لـ«الدستور»: مهرجان العلمين مهم والمتحدة لاعب رئيسي في دعم الفن

قال الناقد الفني مصطفى حمدي إنه فخور بانطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين بعد نجاح الدورة الأولى العام الماضي محققا أصداءً قوية، لافتا إلى أنه متفائل بنجاح بهذا العام أيضًا.

أضاف “مصطفى” في تصريح للدستور ان مهرجان العلمين يخطو بخطوات سريعة جدا للتقدم، حتى اصبح واحد من أهم المهرجانات الفنية والسياحية الموجودة بالمنطقة العربية في الشرق الأوسط، مؤكدا أننا كنا نحتاج لمهرجان مثل العلمين يهتم بشكل كبير بالموسيقى والغناء، لانه لم يوجد لدينا مهرجان بالشكل المتعارف عليه انه يكون غنائي سياحي ترفيهي موسيقي بشكل كبير، إضافة إلى إقامته في مدينة ساحلية سياحية ترويجية مثل العلمين، لافتًا إلى أنه يعتبر واحد من الافكار المهمة جدا التي أطلقتها و نفذتها الشركة المتحدة.

وأوضح أن مهرجان العلمين يساهم في الترويج للمدينة السياحية والتي تفتح مجتمع جديد، وليس فقط الترويج للسياحة في موسم الصيف، مؤكدا ان العلمين اصبحت شريان حياة جديد موجود بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن فكرة إقامة فعاليات فنية في هذه المدينة يعني لاقامة مجتمع جديد ووحياة جديدة، ترويج سياحي كبير .

وأشار إلى أن الاصداء التي حققتها الدورة الاولى من المهرجان كانت كبيرة جدا وكانت تتضمن عدد كبير من النجوم، لافتا ان الموسم الجديد سيتضمن نجوم طرب كبار ايضا وفاعليات اخرى مهتمة بالطفل والمسرح وغيرها من الامور التي تساهم بشكل كبير في تطوير المهرجان.

وعن تخصيص نسبة 60% من ارباح الدورة الجديد لصالح أهل غزة، قال مصطفى حمدي إن هذه الخطوة تعكس ان الدولة المصرية والشركة المتحدة تهتم بالقضية الفلسطينية حتى مع إقامة مهرجان ترفيهي سياحي، مؤكدين ان القضية الفلسطيلية ستظل في الوجدان المصري، لافتا : “تفكير القيادة المصرية طوال الوقت ان يكون هناك دعم للفلسطينيين، اعتبرها لفتة طيبة جدا واحيي القائمون على المهرجان عليها، فعلى الرغم من اقامة احداث فنية ترفيهية سياحية لم ينسوا القضية كدولة مصرية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأكد مصطفى حمدي أن الشركة المتحدة على مدار السنوات الماضية قامت بدور قوي في تطوير الفن في مصر بداية من الدراما فأعادت تصحيح مسار الدراما التلفزيونية المصرية، لافتًا إلى انها حاليا تهتم بمنطقة الترفيه والحفلات الغنائية وقامت بالعديد من الحفلات الغنائية وحققت نجاحات كبيرة وملحوظة، موضحا انها اقامت الدورة الاولى من مهرجان العلمين وحقق نجاح كبير بالفعل، مؤكدا ان هذا الأمر فتح سوق كبير للحفلات.

وأوضح ان المتحدة تبنت الحفلات الخاصة بالأوبرا وقامت ببثها تلفزيونيا وتصويرها واذاعتها، مما وساهم هذا الامر في الترويج لأصوات جديدة وعديدة، ودعم كبير لمطربين وفنانين، مؤكدًا أنه يعتبر الشركة المتحدة عنصر مهم جدا ولاعب رئيسي في دعم الفن المصري وحركة الترفيه والغناء والفن بشكل عام خلال السنوات الأخيرة.