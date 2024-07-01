الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من فيلا الفنانة فاطمة عيد

الفنانة فاطمة عيد
الفنانة فاطمة عيد

توصلت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة إلى القبض على المتهمة بـ سرقة الفنانة فاطمة عيد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدمت الفنانة فاطمة عيد ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة بها بمدينة 6 أكتوبر.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة تعمل لديها، وتم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة عقب إقرار المتهمة بارتكاب الحادث، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أجهزة البحث الجنائى مديرية أمن الجيزة الفنانة فاطمة عي فاطمة عيد الفنانة فاطمة عيد أموال ومشغولات ذهبية

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