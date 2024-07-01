الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

60% من عوائد مهرجان العالمين لغزة.. ناقد: "يعكس رسالة النسخة الثانية"

جانب من مؤتمر مهرجان
جانب من مؤتمر مهرجان العلمين

أشاد الناقد الفني مصطفى الكيلاني، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من عوائد مهرجان العلمين في نستخه الثانية، لدعم أهالينا في فلسطين، مؤكدًا أن ذلك يعكس رسالة وقيمة المهرجان هذا العام.

الشعب المصري هو الداعم الأول للقضايا العربية

وأضاف في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز": الشعب المصري هو الداعم الأول للقضايا العربية، فقد حمل على عاتقه دعم القضية الفلسطينية منذ أكثر من مائة عام.

وعن ترشيد استهلاك الكهرباء، أكد أن بيان المتحدة كشف أن معظم الفعاليات ستتم في ساعات النهار ترشيدًا للاستهلاك.

الناقد الفني الشركة المتحدة مهرجان العلمين فلسطين الشعب المصري للقضايا العربية القضية الفلسطينية

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