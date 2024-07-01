الخارجية الأمريكية: لا نتوقع تغيرات جوهرية بسياسات إيران مع الرئيس الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، لا نتوقع تغيرات جوهرية بسياسات إيران مع الرئيس الجديد، وفق وكالة فرانس برس.

وحسب الوكالة، فقد أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها لا تتوقع "تغييرا جوهريا" من جانب إيران بغض النظر عمن سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها لا تعتبر الجولة الأولى حرة ونزيهة.

المركز الأول في الانتخابات

احتل مسعود بيزشكيان، الذي يوصف بأنه إصلاحي داخل الجمهورية الإسلامية التي يقودها رجال الدين، المركز الأول في الانتخابات وسيخوض جولة إعادة يوم الجمعة ضد المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن "هذه الانتخابات في إيران ليست حرة ونزيهة".

وأضاف: "لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، ومهما كانت نتائجها، إلى تغيير جوهري في اتجاه إيران أو تقود النظام الإيراني إلى تقديم المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والمزيد من الكرامة لمواطنيه".

كما شكك باتيل في الأرقام الرسمية للإقبال على التصويت، والتي كانت منخفضة بالفعل.

وقال: "حتى الأرقام الرسمية للحكومة الإيرانية حول نسبة المشاركة، مثل معظم الأمور الأخرى المتعلقة بالنظام الإيراني، لا يمكن الاعتماد عليها".

وقالت السلطات الإيرانية إن ما يزيد قليلاً علي 40% من الناخبين البالغ عددهم 61 مليوناً شاركوا في الانتخابات، وهي نسبة مشاركة منخفضة بشكل قياسي بالنسبة للجمهورية الإسلامية، كما تم إتلاف أكثر من مليون بطاقة اقتراع.

وقال: "حتى الأرقام الرسمية للحكومة الإيرانية حول نسبة المشاركة، مثل معظم الأمور الأخرى المتعلقة بالنظام الإيراني، لا يمكن الاعتماد عليها".

وقالت السلطات الإيرانية إن ما يزيد قليلاً علي 40% من الناخبين البالغ عددهم 61 مليوناً شاركوا في الانتخابات– وهو معدل إقبال منخفض قياسي بالنسبة للجمهورية الإسلامية– وتم إفساد أكثر من مليون بطاقة اقتراع.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2025، لكن تم تقديمها بسبب وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.