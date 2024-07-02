مدينة البهجة.. العلمين الجديدة وجهة إقليمية ساحلية وترفيهية متكاملة (فيديو)

من صورة عمرها سنين لمدينة منهارة إلى صورة جديدة عمرها 4 سنوات لمدينة ساحلية مبهرة تضم العديد من القصص والحكايات عنوانها "عمار يا مصر".

تغيرت مدينة العلمين التي أطلق عليها مدينة الألغام، وتحولت لمدينة البهجة من خلال العديد من الخطط لتطوير المدينة، ونجحت تلك الخطط في جعل العالم ينظر إلى العلمين بانبهار.

4 سنوات استطاع المصريون خلالها تغيير شكل مدينة العلمين وبناء مدينة من أجمل مدن العالم وأصبح العالم علمين.

مهرجان العلمين في نسخته الأولى كان حدثًا أسطوريًا وفي عام واحد فقط حجز مكانًا ضمن أهم المهرجانات في الشرق الأوسط بشهادة جميع الحاضرين سواء أجانب أو مصريين.

ومنذ التخطيط لفكرة المهرجان كان هناك إحساس بالنجاح بثقة المصريين في قدرة العلمين على إبهار كل ضيوفها، ووقت المهرجان وبعده كنا نسمع جملة "كأنه خيال" وجملة "فخورين إن ده بيحصل في مصر".

ذكريات مهرجان العلمين 2023

وعبر الفنانون المشاركون في مهرجان العلمين في نسخته الأولى عن مدى سعادتهم بالمشاركة في هذا المهرجان.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر كل فرد عمل وخطط وكل جهة ومؤسسة ساعدت في نجاح المهرجان بهذا الشكل الكبير.

وشهد المهرجان في نسخته الأولى فعاليات فنية، رياضية، معارض وعروض ترفيهية كانت كلها كاملة العدد، وبدأت الفعاليات ببطولة كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي.

بالإضافة إلى تنظيم بطولة دولية للبادل وسباق للسيارات، وبطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والفعاليات الأخرى.

وعكس تنظيم مهرجان العلمين في نسخته الأولى قوة الفن المصري، وقدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية ووضع مدينة العلمين على خريطة السياحة المصرية والعالمية وساهمت في تنشيط السياحة وكسب الاستثمارات وآلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وساهم مهرجان العلمين في تحويل المدينة إلى وجهة إقليمية ساحلية وترفيهية متكاملة وأصبحت مدينة البهجة.