ناقد فنى يكشف مفاجآت النسخة الثانية من مهرجان العلمين (فيديو)

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن النسخة الثانية من مهرجان العلمين تتضمن تفاصيل كثيرة جدًا، لأن بها الكثير من الفعاليات الهامة، خاصة بعد النجاحات التي حققتها النسخة الأولى.

النسخة الثانية تضم العديد من المفاجآت

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية سيضم العديد من المفاجآت بينها مشاركات كبار نجوم الفن وفعاليات أكثر تطورًا ومسابقات مختلفة.

وأشار إلى أن التعاون مع موسم الرياض هذا العام، سيكون فرصة لإعادة عرض أعمال الفنانين المصريين ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومنها على سبيل المثال فيلم "ميمو" مع أحمد حلمي.



