ماذا يتضمن كتاب رضا عطية الجديد عن عبد الرحمن الأبنودي؟

تحت الطبع

أعلن الناقد الأدبي د.رضا عطية انتهائه من تأليف كتابه الجديد عن شاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي الذي اختار عنوانًا مبدئيًا له هو"الأبنودي شاعر الهوية المصرية".

وقال د.رضا عطية، لـ"الدستور" إن الكتاب يتعرض للعديد من القضايا والموضوعات في شعر الأبنودي مثل تمثله للريف والمدينة في شعره، وأيضًا القضايا الحياتية والفكرية والوجودية الكبري في شعره مثل القضايا الوطنية والهوية المصرية والدفاع عن هوية مصر ضد الظلاميين وجماعة الإخوان كما كان في المرحلة الأخيرة من شعره وكذلك استنهاض الأمة المصرية بعد نكسة يونيو 1967.

نبذة عن مؤلفات الناقد الدكتور رضا عطية

وصدر للدكتور رضا عطية عدد من المؤلفات منها:"العائش في السرد" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة نجيب محفوظ) 2016، "مسرح سعد الله ونوس: قراءة سيميولوجية" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة كتابات نقدية) 2017، تجربة المكان في نص سركون بولص" عن (دائرة الثقافة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، سلسلة دراسات نقدية) 2017، "الاغتراب في شعر سعدي يوسف: قراءة ثقافية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018، أحمد عبد المعطي حجازي: شاعر اليوتوبيا المفقودة" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة كتابات نقدية) 2021، "الرواية العربية في المكان الآخر: دراسة في نماذج مختارة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب2022.

دراسات الناقد الدكتور رضا عطية

له دراسات ومقالات تناولت أشعار العديد من الشعراء في مختلف ألوان الشعر؛ العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر وشعر العامية عن ما يناهز 70 شاعرًا منهم: أحمد شوقي، نزار قباني، أحمد عبد المعطي حجازي، صلاح عبد الصبور سركون بولس وغيرهم، وكذلك دراسات عن العديد من كتاب السرد، من أبرزهم: نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، سهيل إدريس، كازو إيشيجورو، وحيد الطويلة؛ وغيرهم.