ضبط 105 كيلو لحوم وكبدة وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بحي ثان المحله والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، تمكنت من ضبط ١٠٥ كيلو لحوم وكبده وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الادمي و٩٥علبة سجائر مهربة وتحرر ٣٣ محضرا بأسواق ومحال شهيرة بحي ثان المحلة.

واشتركت مديرية الطب البيطري مع مديرية التموين وتمكنت من ضبط 35 كيلو كبدة مستوردة بدون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم بالمحلة، والتحفظ على 50 كيلو أسماك مملحة (فسيخ) مشتبه في صلاحيتها بمحل فسخانى شهير بالمحلة الكبرى، وضبط ٢٠كيلو شرائح دواجن مخليه بدون بيانات اشتباة صلاحية بمطعم بالمحلة الكبرى حى ثان

وقامت مديرية التموين بتحرير عدد أربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر ضبط ٩٥علبة سجائر مهربة من خارج البلاد غير خالصة الضرائب الجمركية.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 9 محاضر مخالفة القرار ٩٦ نقص اشتراطات صحية و٨ محاضر مخالفة القرار ٩٧عدم وجود شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامه الغذاء بتحرير عدد ثلاثه محاضر إعدام كالتالى٣ كيلو لحم مفروم يظهر عليها علامات الفساد و٢ كيلو كبدة فاسدة تحتوي على سائل انفصالي و٢ لتر من المياة الغازية تحتوي علي انتفاخ من سوء التخزين، و٥ محاضر مخالفة اشتراطات سلامه الغذاء بحى ثانى المحلة الكبرى.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية وأكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

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