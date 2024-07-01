الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تضحية بيريرا بالمعد البدنى للحكام للخروج من أزمة الحنفى

بيريرا
بيريرا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة السبب الرئيسى وراء قرار مجلس الجبلاية بالاتفاق مع البرتغالى ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام بشأن الاستعانة بسامى فاروق كمعد بدنى للحكام رغم ابتعاده عن لجنة الحكام منذ عدة سنوات.

واتخذ مجلس الجبلاية قرارًا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة عقب اجتماع مطول مع البرتغالي بيريرا، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

وأكد المصدر أن رئيس لجنة الحكام ضحى بالمعد البدني محمد أبوخاطر، بعدما حمله المسئولية الكاملة فى أزمة الحكم محمد الحنفي الذى ادار مباراة المقاولون أمام بيراميدز، بعدما أكد بيريرا لأعضاء الجبلاية بأن أبوخاطر هو سبب تورطه في هذا الخطأ الفادح، بعدما تم تعيين الحنفي لادارة مباراة المقاولون وبيراميدز، رغم رسوبه في الاختبار البدني.

وشدد المصدر على أن بيريرا لجأ لفكرة الإطاحة بالمعد البدني كنوع من تهدئة الأمر، والتنصل من المسئولية مع الاستعانة بمعد آخر كنوع من العلاج الداخلى لهذا الخطأ.

وهو ما قد يفتح الطريق أمام مطالبات قادمة بشأن إعادة المباراة، حيث سبق وأن تقدم نادى المقاولون بطلب رسمى لإعادة المباراة، بسبب تعيين الحكم محمد الحنفي غير المؤهل لإدارة المباريات بعد عدم اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية.

فى الوقت نفسه تم الاستعانة بالدكتور عزب حجاج للقياد بدور السكرتير العام للجنة الحكام من جديد، وهو المنصب الذى كان يشغله حجاج طوال فترة تولى عصام عبدالفتاح رئاسة اللجنة، ومن بعده الإنجليزى مارك كلاتنبيرج الذى رحل عن منصبه قبل إسناد المهمة للبرتغالي بيريرا رئيس اللجنة الحالي.

اتحاد الكرة إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام الحنفى البرتغالي بيريرا الانجليزى كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام

مواد متعلقة

رسميًا.. تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم

خبراء تحكيم: بيريرا فشل فى مهمته رغم أنه كلف «الجبلاية» 27 مليون جنيه

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ضبط والد حبيبة فتاة رشيد ضحية العنف الأسري وزوجته بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر