الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية إدارة المتهم كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم "شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمي للكيان -جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وألقى القبض على شخص متهم  بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبي الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس إدارة كيان تعليمى وهمى النصب والاحتيال شهادات دراسية مزورة حوادث

مواد متعلقة

حبس المتهمين بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بالقطامية

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر