الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين يتصدر ترند x عالميًا: هنا مدينة الأحلام

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تصدر مهرجان العلمين ترند موقع التدوينات الصغير x محتلًا المركز الثاني عالميًا، وذلك فور الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان المقرر انطلاقها يوم ١١ يوليو من الشهر الجاري وحتى ٣٠ أغسطس المقبل.

وأعلن القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو المقبل بمدينة العلمين عن إقامة حفلات غنائية ضخمة لألمع النجوم.

وتأتي قائمة المطربين منهم محمد منير وويجز وديانا حداد وسعاد ماسي وكايروكي، وكاظم الساهر وعمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور.

ويحمل شعار الدورة الثانية لمهرجان العلمين ٢٠٢٤ المقرر أن ينطلق في الفترة من ١١ يوليو الجاري وحتى يوم ٣٠ أغسطس المقبل علم فلسطين كلفتة ودعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالينا والأشقاء في فلسطين.

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحققت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.

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