الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناقد أشرف غريب لـ"الدستور": مهرجان العلمين فنى ووطنى.. ودورته الثانية مليئة بالإنسانية

الناقد الفني أشرف
الناقد الفني أشرف غريب

أعرب الناقد الفني أشرف غريب عن فخره الشديد بمهرجان العلمين بشكل عام، وبالدورة الثانية بشكل خاص، لأنها تعبر عن الإنسانية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والعديد من المفاجآت، خاصة بعد الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة بمدينة العلمين.

وقال “أشرف” في تصريح لـ"الدستور"، إن مهرجان العلمين خطوة مهمة جدا، لافتا إلى أن هذا النوع من المهرجانات الفنية السياحية الترفيهية مهمة جدا لتنشيط الحياة في مدينة يشهد لها الجميع بالتميز والرقي والازدهار والاختلاف عن باقي المدن في مصر.

وأضاف أن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة تجربتين مختلفتين في مصر، حتى في شكل التعامل مع المدن الحديثة، لذلك يعتبر الترويج في مدينة مثل العلمين، وهي مدينة ترفيهية من تراث فريد خاصة بموسم الصيف أمر جيد ومهم، لافتا إلى أنها نوع من ترسيخ فكرة الإقبال على مدينة العلمين الجديد وفكرة جديدة للترويج للفن والسياحة في مصر.

وعن تخصيص ٦٠ % من أرباح الدورة الثانية لصالح أهل غزة، قال أشرف غريب، إنها لفتة جيدة وإنسانية لا تغيب على أي مصري، مشيرا إلى أن مصر طوال الوقت مهتمة بالقضية الفلسطينية، موضحا أنه إذا يضاف إلى الأهداف الخاصة بمهرجان أغنية فني وترفيهي وسياحي، وله بعد قومي وطني، حيث يعتبر أمر مهم جدا ويشجع عدد كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي على الإقبال على هذا النوع من الحفلات، متمنيا المزيد من التوفيق والنجاحات.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار “العالم علمين” في صيف 2024، عن تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

ويحمل شعار الدورة الثانية لمهرجان العلمين ٢٠٢٤ والمقرر أن ينطلق في الفترة من ١١ يوليو الجاري وحتى يوم ٣٠ أغسطس المقبل، علم فلسطين كلفتة ودعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأشقاء في فلسطين.

الناقد الفني أشرف غريب اشرف غريب الفلسطينية مدينة العلمين مهرجان العلمين

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