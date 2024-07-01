من القاهرة إلى أسوان.. أحمد موسى: طفرة فى قطاع النقل خلال العقد الأخير

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتطور الكبير الذي شهده قطاع النقل في مصر خلال العقد الماضي من 2014 إلى 2024، مؤكدًا أن هذا التطور هو ما يستحقه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن قطاع السكك الحديدية خير دليل على هذا التقدم.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطارات في عام 2014 كانت في حالة سيئة جدًا وغير صالحة للاستخدام، باستثناء بعض القطارات الفاخرة والغالية، وأضاف أن قطارات الضواحي والصعيد كانت في حالة رديئة، والجرارات كانت تعاني من مشاكل كبيرة، مما كان يتسبب في توقفها أثناء السير، واصفًا إياها بـ"البطة" على السكة الحديد بسبب بطئها الشديد.

وأشار "موسى" إلى أن الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع السكك الحديدية الآن، تمكنه من الوصول إلى سوهاج في ساعتين فقط، ويمكن للمواطنين السفر من القاهرة إلى أسوان في أربع ساعات فقط، معقبًا: "شيء في منتهى الجمال، وحاجة بسم الله ما شاء الله روعة".

وفي ختام تصريحاته، وجه الشكر والتحية إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مجهوداته الكبيرة في تطوير قطاع النقل بشكل عام وقطاع السكك الحديدية بشكل خاص.