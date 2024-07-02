الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة الإسكان بهذه الشروط

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلا فى بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة فى التخصصات.

 

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

وجاءت التخصصات التي طلبها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كالتالي: مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة البحيرة، مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة سوهاج، مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الاسماعيلية، وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة المنيا، ووكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة المنوفية.

بوابة الوظائف الحكومية

يبدأ تقديم طلبات شغل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المعلن عنها خلال الفترة بين 2024/07/01 و31/7/2024، حيث تقدم الطلبات علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور السادس غرفة "133" بمقـر الـوزارة الكـائن "القاهرة " الحى الحكومي –العاصمة الإدارية الجديدة، على أن ترفق الطلبات المستندات الآتية:1)بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك. 
2)بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها
3)بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها
4)عدد 6 صور شخصية 4*6
5) صورة البطاقة الشخصية
" جميع الشروط الواردة بهذا الاعلان على مسئولية الجهة "

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كيفية الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024

شروط تقديم وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

يشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التي تحكم نظام العمل، القدرة على القيادة والتوجيه والقدرة على وضع خطط والبرامج ومتابعة تنفيذها،  مهارة إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات القدرة على تحفيز العاملين على الابتكار والابداع، التمتع بمستوى عال من مهارات الاتصال والعرض، التمتع بمهارات التفاوض. 

ويشترط أيضا قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تنفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل هندسي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الوظائف الشاغره وزارة الإسكان وظائف قيادية التنظيم والإدارة بوابة الوظائف وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

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