رمضان عبدالمعز: الصبر والصلاة خير معين على البلاء

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب والغم عن المُبتلى.

التعامل الصحيح مع الابتلاء



وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المؤمن عندما يقع في كرب يدعوا الله سبحانه وتعالى بالخروج من الأزمة والنجاة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "ادعوني استجب لكم".

وأضاف: "إذا اشتد البلاء في السماء من ليس ينساك، إن يظلموك فعين الله ناظرة، أو يخذلوك فتلك العين ترعاك".

الاستعانة بالصبر والصلاة

وتابع: "الصلاة أوصى بها الله ورسوله وخاصة وقت البلاء، فاستعينوا بالصبر والصلاة على أي بلاء".