"ثقافة الوادي الجديد" تقيم عدد من الاحتفالات لإحياء ذكري ثورة 30 يونيو

نظمت مديرية الثقافة بالوادي الجديد عدد من الفعاليات الثقافية والاحتفالات الفنية بمسارح وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى ال ١١ لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة، وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرنامج احتفالات وزارة الثقافة.

وشملت الاحتفالية محاضرات ثقافية وورش فنون تشكيلية وعروض فلكلورية وأغاني وطنية بحضور جماهيري كبير.

كما أقام قصر ثقافة موط التابع لمحافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، احتفالية وطنية وتاريخية بمناسبة ثورة 30 يونيو بمركز شباب المدينه بالداخلة.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة ثقافية بعنوان "ماذا قالوا عن ثوره 30 يونيو" وأمسية شعرية لأدباء الداخلة، وعرض فنون لفرقة قصر ثقافة موط التلقائية، بحضور السيد ماهر كامل مدير قصر ثقافة موط، والشاعر عاطف حسن، والروائي طارق فراج، والشاعر ايمن انور محمد، والسيد عماد القضاوي، والشاعر احمد دياب سيد، وبحضور جماهيري كبير.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافى، نظم فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، عددا من اللقاءات التثقيفية منها لقاء بعنوان "المشروعات القومية وخارطة مصر التنموية" ببيت ثقافة الجديدة، ناقش خلاله الباحث علي سيد أهم المشروعات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة وكيف ساهمت في نمو الاقتصاد المصري.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بمركز باريس التابع لمحافظة الوادي الجديد، لقاء مماثلا بعنوان "سنوات من الإصلاح والتنمية الشاملة" تحدث خلالها المحاضر هاشم حسين عن أبرز إنجازات الدولة في المجالين الاقتصادي والزراعي، موضحا دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين.