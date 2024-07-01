الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير شركة "انطلاق": نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لريادة الأعمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كان فرصة بالنسبة له.

وأضاف "إيهاب" خلال بودكاست "NTA": "البرنامج قدم لي رؤية أشمل وأعم في كل ما يخص الدراسات الاستراتيجية والتخطيط والإدارة".

وتابع: "عرفت أيضًا كيف يتم التعاون بين القطاعين الخاص والعام، والسياسات العامة، هذا أعطاني دفعة أكبر للعمل وبدأنا بشركة انطلاق، ونعمل على سياسات عامة وإتاحة البيانات والدراسات الاستراتيجية، وكل ما يخص ريادة الأعمال والاستثمار والتوسع بشكل أكبر للسوق المصرية".

وأكد أن شركة انطلاق حققت نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة بفضل ثقة الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي من أجل إفادة الشباب وتنمية قدراتهم، ونسعى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال.

إنطلاق شركة انطلاق المهندس محمد إيهاب ريادة الأعمال

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