ماذا ينتظر المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. جمال التهامي يوضح

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن المواطن العادي لا يهمه أسماء أعضاء الحكومة الجديدة ولكنه مشغول بما ستقدمه.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزراء هم مواطنون شرفاء اختارتهم القيادة السياسية لتولي تلك المناصب القيادية، ويتوقع منهم المواطن تقديم الحلول حول أزمة ارتفاع الأسعار، وكذلك أزمة الكهرباء، مؤكدًا أنه مطلوب منهم حلولًا خارج الصندوق، وحلول لوجستية ليست مبنية على خطط مستقبلية بعيدة المدى.

المواطن يحتاج لحلول تعتمد على خطط قصيرة المدى

وأشار إلى أن المواطن يحتاج لحلول تعتمد على خطط قصيرة المدى تؤدي إلى حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نهضة مصر تكمن في شقين الأول تنمية اجتماعية والثاني تنمية اقتصادية وتشمل ملف التعليم والصحة حتى نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، فعلى الحكومة الجديدة تبني هذين الملفين بحلول خارج الصندوق.

