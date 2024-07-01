عمرو الفقى: "المتحدة" لديها أهداف واضحة لصناعة الإعلام والترفيه

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الإثنين، إن الشركة المتحدة تملك مجموعة من الأهداف الواضحة، منها صناعة الإعلام والترفيه، وهي صناعة مهمة للترويج للمنتج السياحي، موضحا أن دورة العام الماضي من مهرجان العلمين حضرها أكثر من مليون زائر.



وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن نسخة هذا العام نستهدف من خلالها مضاعفة عدد الزوار، لافتا إلى أن هناك 10 حفلات غنائية ستقام بالمهرجان، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالطفل من خلال مهرجان نبتة.

وتابع عمرو الفقي، أن مهرجان العلمين سيقام به أيضًا عروض مسرحية لنجوم الفن في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الرياضية.