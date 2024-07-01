الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري أبوصير بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 10 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 10 أشخاص انقلاب ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي كوبري ابو صير باتجاه الفيوم

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