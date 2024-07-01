عمرو الفقى: 10 حفلات غنائية فى مهرجان العلمين واستحدثنا مهرجانًا للطفل

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، إن النسخة الجديدة تستهدف استحداث أنشطة جديدة مثل المسرحيات.

وأضاف الفقي، خلال المؤتمر الصحفي، عندنا خلال المهرجان في نسخته الثانية 10 حفلات غنائية متنوعة لكبار النجوم، وأكثر من 45 فعالية، إلى جانب استحداث مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.