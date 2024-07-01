الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

البرتغال
البرتغال

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للبرتغال تشكيل "برازيل أوروبا"، لمواجهة سلوفينيا، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

أما عن تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024، فشهد تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي أساسيًا.

وجاء تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينيا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافائييل لياو - كريستيانو رونالدو

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