فلسطين في القلب.. تعرف على ملخص مؤتمر مهرجان العالم علمين

تتجه أنظار الناس حول العالم إلى مصر وخاصة مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، حيث يتم الاستعداد للحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط "مهرجان العالم العلمين".

ويعتبر المهرجان من أهم الفرص التي يجب استغلالها للترويج لمدينة العلمين الجديدة وجذب الزوار والمستثمرين للاستثمار فيه، وفي نسخة العام الماضي، شهد العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية.

وفي مؤتمر صحفي قبل انطلاق فعاليات مهرجان العالم علمين كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين والمقرر انطلاقها يوم 11 يوليو المقبل ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

استحداث أنشطة فنية جديدة:

وقال إن هناك من أنشطة فنية جديدة تم استحداثها كالمسرحيات وسيكون هناك ١٠ حفلات غنائية و35 فعالية ترفيهية تهم الأسرة المصرية بجانب مهرجان "نبتة" الذي يهتم بأنشطة الطفل، فضلاً عن ١٢ حدث رياضي وبروتوكول مع مهرجان الرياض وهيئة الترفيه الذين سيرعوا بعض الحفلات والعروض المسرحية".

فنانون ومشاهير المهرجان هذا العام:

وأعلن أن من أبرز نجوم مهرجان العلمين هذا العام، الفنانين محمد منير، وتامر حسني، وعمرو دياب، وكاظم الساهر، وتامر عاشور، وديانا حداد، وكايروكي، وويجز، وسعاد ماسي.

فلسطين في قلب مهرجان العلمين:

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان الذي حمل علم فلسطين كلفتة ودعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالينا والأشقاء في فلسطين.

فعاليات المهرجان ستقام صباحا:

وأعلنت إدارة المهرجان أن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة ستتم خلال الصباح وذلك ترشيدا للكهرباء والحفاظ على موارد الدولة.

افتتاح شاطيء عام:

وتم الإعلان عن افتتاح شاطيء عام جديد في مدينة العلمين لخدمة أهلها والمصطافين المتوافدين عليها.