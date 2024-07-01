محافظ أسوان: تكثيف الدعاية الترويجية للمشاركة بدورة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة من خلال تنظيم الندوات التوعوية والتعريفية للمشاركة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ لحصد المراكز الأولى بهذه الدورة والتى تم فتح باب التقديم لها، عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (https://sgg.eg).

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يسهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، فضلًا عن أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ أسوان على الحشد والتحفيز الجيد لأبناء المحافظة للمشاركة فى هذه المبادرة من خلال تكثيف الدعاية الترويجية والإعلانية بوضع البانرات بالميادين والشوارع، وعبر صفحات التواصل الاجتماعى والندوات بالمجلس القومى للمرأة والجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجمعيات الزراعية، وغيرها للتعريف بعوائدها الإيجابية الكبيرة التى تحصل عليها المشروعات الفائزة.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يتم أيضًا التواصل مع أصحاب المشروعات التى تقدمت فى الدورتين السابقتين للتقدم فى هذه الدورة للإستفادة من الأفكار التى تم طرحها من قبل، وبما يحقق القيمة المضافة لها.

وأشار إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال المشروعات المقدمة فى سرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، وتقديم التسهيلات والدعم الفنى للتقديم بشكل نموذجى ومتكامل، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة حتى يتسنى توفير مقومات النجاح والترويج الجيد والمتميز لها.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (فى إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وفى حالة الرغبة للتقدم بالمبادرة يمكن الحصول على التدريبات والرد على أى إستفسارات بالتواصل من خلال اللينك التالى:https://forms.gle/GMEmQ2m2jZT57eWK8 .