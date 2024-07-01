الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 عملاً روائيًا فى القائمة الطويلة لجائزة خيرى شلبى 2024

جائزة خيري شلبي
جائزة خيري شلبي

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالتعاون مع دار الشروق، القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الخامسة 2024.

 13 عملًا روائيًا فى القائمة الطويلة للجائزة

تصدرت القائمة الطويلة للجائزة 14 عملًا رروائيًا  كالتالي: "أسماك الزينة" للكاتبة مروى علي الدين، "الأشياء الصغيرة" للكاتب عزت رجب، "الحياة في الأبراج الرملية" للكاتب عمرو البطا، "أمسيات أطول من اللازم" للكاتبة نسرين زغلول، "إنجيل عمر" للكاتب أحمد الرسام، "حكاية رجل ينام ببدلته كاملة" للكاتب ميشيل نبيل، "شباك المنور" للكاتبة فاطمة الشرنوبي، "كل شىء هادئ في مدينة الرب" للكاتب إسلام علي حسن، "عزبة النخل" للكاتب عادل صلاح يوسف، "منطق الطير" للكاتب محمد عصام فرحاتن "نسل شهاب الدين" للكاتب محمد حسني وديع، "نقطة مرور" للكاتب أسامة زيد، "وجوه من هذا البر" للكاتب بلال مؤمن.

إعلان الجائزة فى 21 يوليو الجاري

من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في 21 يوليو الجاري، فى ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي مؤسسة الجائزة، ثم إعلان الفائز 9 سبتمبر، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي خيري شلبي، كما أنه من المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

نبذة عن فكرة الجائزة 

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 تأتي تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

تشترط جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.

خيرى شلبي اسماك الزينة الحياة في الأبراج الرملية إيمان خيرى شلبى حكاية رجل ينام ببدلته كاملة

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