الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل.. المصري يهزم الجونة بهدفين ويحافظ على المربع الذهبي

المصري والجونة
المصري والجونة

حقق المصري فوزًا مهمًا على حساب نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

البداية، كانت عن طريق عبدالرحيم دغموم، في الدقيقة الـ19، عقب تسديدة أرضية على يسار حارس الجونة.

وفي الدقيقة الـ22، يهدر فخر الدين بن يوسف، هدفا محققا للفريق البورسعيدي، عقب تصويبة صاروخية مرت بجوار القائم.

وبعد هجوم مكثف، ينجح أرنو راندريانانتيناينا، في إدراك التعادل للجونة، في الدقيقة الـ39.

وفي الدقيقة الـ55، يسجل فخر الدين بن يوسف، ثاني أهداف المصري البورسعيدي.

وبهذه النتيجة حافظ الفريق البورسعيدي، على تواجده في المركز الثالث بجدول دوري نايل برصيد 48 نقطة، خلف بيراميدز المتربع على القمة بـ62 نقطة، والأهلي الثاني بـ51 نقطة، مؤقتا لحين انتهاء جميع مؤجلاته.

ومازال المصري يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، من الجولة الثامنة عشر، تقام في وقت لاحق.

أما الجونة، توقف رصيده عند 31 نقطة، في المركز الثالث عشر، بجدول دوري نايل.

تشكيل المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: امادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، عمرو موسى، يوسف الجوهري، محمود حمادة، ايزي ايمكا، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد شوشة، وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح.

خط الوسط: رضا صلاح ونور السيد، وعبد الجواد تعلب وسيف شيكا، وأرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء حسن الحطاب، حسام ايفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر

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