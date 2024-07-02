الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسعار وتكثيف المراقبة على الأسواق (فيديو)

مواطن مصري
مواطن مصري

طالب عماد جمعة، مواطن مصري الحكومة الجديدة بضرورة ضبط الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق حتى لا يكون المواطن فريسة جشع التجار.

وطالب المواطن المصري أيضا، بالتراجع عن قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء نظرا لأننا في موسم الصيف وحركة البيع والشراء تنشط بعد انكسار حدة حرارة الجو.

وينتظر الشعب المصري إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة. 

https://youtube.com/shorts/h6aOqn2Opgc

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مواطن: أطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بمشروعات دعم الشباب (فيديو)

 

 

 

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