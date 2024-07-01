أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أخطاء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وعلق: "الأسئلة كانت بها أخطاء وبالتالي الإجابات كانت خاطئة، وكل شيء كان خطأ في خطأ".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة اكتشفت الأخطاء بعد مراجعتها للأسئلة.

وأوضح أن وزير التعليم أصدر توجيهات اليوم، بمساءلة اللجنة المسؤولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل طباعته، كما وجه بالإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، دون الانتظار لنهاية باقي الامتحانات.

وفي ختام تصريحاته، وجه "موسى" التحية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلًا: "اتخذ القرار المناسب، وما حدث اليوم كان شيئًا قويًا من الوزارة".