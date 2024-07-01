الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أخطاء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وعلق: "الأسئلة كانت بها أخطاء وبالتالي الإجابات كانت خاطئة، وكل شيء كان خطأ في خطأ".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة اكتشفت الأخطاء بعد مراجعتها للأسئلة.

وأوضح أن وزير التعليم أصدر توجيهات اليوم، بمساءلة اللجنة المسؤولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل طباعته، كما وجه بالإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، دون الانتظار لنهاية باقي الامتحانات.

وفي ختام تصريحاته، وجه "موسى" التحية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلًا: "اتخذ القرار المناسب، وما حدث اليوم كان شيئًا قويًا من الوزارة".

الاعلامي احمد موسى امتحان الفيزياء الفيزياء الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة على مسئوليتي قناة صدى البلد إجابات امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزير التعليم اسئلة امتحان الفيزياء التصحيح الإلكتروني رضا حجازي

الأكثر قراءة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار عبدالراضى صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر