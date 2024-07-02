الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى مطالب قطاع السياحة من الحكومة الجديدة؟

الخبير السياحي إلهامي
الخبير السياحي إلهامي الزيات

قال  الخبير السياحي إلهامي الزيات، إن القطاع السياحي يواجه العديد من التحديات، خاصة مع قدوم الحكومة الجديدة، لذلك لابد من ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بكافة الدراسات التي تستهدف زيادة الحركة السياحةً وأهم المتطلبات للأرقام المستهدفة.  

وأضاف “الزيات”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع السياحة غني بالخبرات التي تستطيع تغير خريطة السياحة والحقيقية، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي قام بعملها خبراء سياحة  تهدف في المقام الأول تغير مسار السياحة في مصر. 

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وأوضح الزيات، أن أهم المطالب المفترض أن تقوم الحكومة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة هي  ضرورة إعادة تنظيم الخريطة السياحية والترويجية، وفقا لحالة الطلب الدولية بهدف إعادة كسب الأسواق السياحية ذات الدخل المرتفع. 

وطالب الزيات بضرورة تطبيق القواعد والتسهيلات التي تقرها الدولة لتعظيم  صناعة المنتجات السياحية الجديدة مثل السياحة الرياضية وسياحة اليخوت، بالإضافة إلى السياحة الصحية والاستشفائية، وذلك من أجل وجود منتجات سياحية تناسب كل الأذواق والتي تتضمن سهولة تصريح الدخول للمواني والجزر المصرية.

مجال الطيران منخفض التكاليف 

وشدد على ضرورة عمل شراكات دولية في قطاع الطيران لتوفير رحلات طيران منتظمة من مختلف الدول السياحية المستهدفة، وذلك عن طريق شركات دولية بين الطيران المدني المصري وشركات الطيران الدولية، خاصة التي تعمل في مجال الطيران منخفض التكاليف وذلك لتوفير وسائل نقل بين مصر والدول المستهدفة.

وأشار إلى ضرورة توفير الخدمات الاستهلاكية لأصحاب اليخوت والفرق المصاحبة لهم وتوفير احتياجاتهم من وسائل مواصلات بين المطارات أو الموانئ، مشددًا على ضرورة وسرعة الترويج للمنتجعات والموانئ والجزر المصرية، وكذلك المدن المصرية التي تتميز بوجود منتجعات صحية طبيعية، بالإضافة للأنشطة الرياضية.

وأكد الزيات على ضرورة تقديم قوائم أسعار متميزة وتسويق أهم الخدمات التي توفرها الدولة للسياحة اليخوت وباقي المنتجات السياحية  في مختلف المحافظات.

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