الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين يتصدر ترند منصات التواصل فى مصر والوطن العربى

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

تصدر مهرجان العلمين، فور إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية، منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، خاصة بعد الإعلان عن العديد من المفاجآت والأنشطة الفنية.

وتصدر هاشتاج مهرجان العلمين ترند مواقع التواصل في مختلف بلدان الوطن العربي محتلًا المركز الأول في السعودية وعمان والإمارات والبحرين ومصر.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبدأ المهرجان بحدث رياضى ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لـ"تيك بول" ناتاليا جيتلر، ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية، وأكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

وأقام المهرجان 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجوم تامر حسنى وأحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وكارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعرى.

كما تضمن حفلات لأنغام وحكيم وفريق مسار إجبارى ومسلم ورضا البحراوى وعلى قنديل ومحمد محسن وشارموفرز ومحمد عدوية ومحمود الليثى وكايروكى والنجم العالمى RUSS وعمر كمال والصواريخ ودبل زوكش وأبو.

واختتم "ويجز" المهرجان بحفل كبير رفع شعار "كامل العدد"، إضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

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