الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة استثمارية جديدة.. أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مؤتمر صحفي عالمي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن شراكة استثمارية ضخمة بمليارات الجنيهات مع القطاع الخاص، وذلك في مشروع استثماري كبير بالساحل الشمالي.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن مساحة المشروع ستكون أقل قليلًا من مساحة رأس الحكمة، ولكنه سيضم أنشطة سياحية وفندقية على أعلى مستوى.

كما استعرض موسى، خلال البرنامج، حالة العشوائيات التي كانت تعاني منها مصر قبل عام 2014، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن البلاد كانت تعاني من انتشار العشوائيات في مناطق مثل الدويقة وكفر النخل وغيط العنب في الإسكندرية، وأضاف أن هذه المناطق تحولت الآن إلى مناطق سكنية حديثة بفضل جهود الرئيس السيسي، مشيرًا إلى مشروعات مثل حي الأسمرات ومبادرة حياة كريمة.

وأشاد "موسى" بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه يعمل بجد منذ 25 عامًا في خدمة البلاد، ويواصل العمل بقوة وجهد كبيرين لتحقيق التنمية والتقدم.

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