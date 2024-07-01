الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا بعد التضارب العلني في القرارات والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية؟

نتنياهو
نتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي مستمر في الحكومة الإسرائيلية".

وجاء في التقرير، أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر العام الماضي بمراحله الثلاثة حسب جيش الاحتلال، لا يزال ما بعده ضبابيا داخل حكومة الاحتلال حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، والشيء الوحيد الواضح هو جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي في حق سكان قطاع غزة.

واستكمل التقرير، أن هناك تضارب علني غير مسبوق في إعلان موقف العمليات العسكرية في غزة، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يجري مباحثات مع قيادات الجيش حول إنهاء عملية رفح الفلسطينية في غضون 10 أيام تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.

وقال نتنياهو، إن المرحلة القادمة تشمل كذلك البدء في المفاوضات المتعلقة بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما بين التصريحين تمسك نتنياهو بقوله الذي بات يكرره كل يوم، وهو أن الحرب مستمرة حتى القضاء على حركة حماس.

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية قناة القاهرة الإخبارية السابع من أكتوبر قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: "نتنياهو" يفشل فى الاجتماع برؤساء أحزاب ائتلافه

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة بين جويا ووادى جيلو جنوبى لبنان

حزب الله: استهدفنا مبانى يستخدمها جنود الاحتلال فى مستوطنة كفر جلعادي

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو أمر بتشكيل لجنة لفحص أسماء الأسرى

الاحتلال: ارتفاع أعداد الجنود الجرحى إلى 3977 منذ 7 أكتوبر

برلماني: تمكين المرأة والشباب أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو

الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن مدير مجمع الشفاء خطأ خطير وفشل أخلاقى

"الأسمرات".. حكاية أول حي سكني للقضاء على العشوائيات (فيديو)

الأكثر قراءة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار عبدالراضى صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر