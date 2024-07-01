استعدادًا للأولمبياد.. وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبل سفرهم لمعسكر كرواتيا وسلوفينيا

حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على زيارة تدريبات المنتخب الأول لكرة اليد رجال اليوم التي تقام بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية وذلك قبل سفرهم الي كرواتيا وسلوفينيا يوم الأربعاء المقبل لخوض مباراتين وديتين امام منتخبي كرواتيا وسلوفينيا علي التوالي استعداداً لمنافسات أولمبياد باريس 2024

وتحدث د.أشرف صبحي وزير الرياضة للاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني انه قد ان الأوان ان يتوج منتخبا القومي لكرة اليد بميدالية اولمبية خاصة وان هذا المنتخب من الأربعة الكبار علي مستوي العالم وأنكم كنتم قاب قوسين او ادني من تحقيق ميدالية اولمبية بالأولمبياد السابق لولا صادفكم سوء حظ غريب ، مضيفا "صبحي" ان الجمهور المصري يضع امالا عريضة عليكم لتحقيق حلم الميدالية الاولمبية لمنتخب كرة اليد وبخاصة أنكم تملكون من الإمكانيات علي المستوي الفني والخططي الكثير التي تؤهلكم للحصول علي الميدالية الاولمبية حيث يملك المنتخب المصري جهاز فني علي اعلي مستوى بقيادة الأسباني كارلوس باستور ولاعبين محترفين بأقرب الدوريات العالمية .

وأوضح وزير الرياضة أن منظومة كرة اليد المصرية دوما ما ترسم البسمة علي شفاه الجماهير المصرية منً خلال تقديم افضل المستويات ودائما يكون لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد وجهازه الفني علي قدر الحدث والموعد من خلال منافستهم المستمرة والدائمة في جميع البطولات المشاركين بها.

فيما توجه د.محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر إلى وزير الرياضة علي تواجده الدائم والداعم لجميع فرق المنتخبات القومية لكرة اليد.

ويتواجد منتخبنا القومي لرجال

كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويستعد رجال اليد للسفر الي كرواتيا ومنها الي سلوفينيا، الأربعاء المقبل، لخوض مباراتين وديتين في إطار الاستعدادات التي يجريها منتخبنا القومي لأولمبياد باريس 2024.