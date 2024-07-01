خبير اقتصادي يستعرض أبرز أولويات الحكومة الجديدة

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الإقتصادي، إن الملف الإقتصادي يأتي ضمن أولويات الحكومة الجديدة خاصة أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الملف الإقتصادي يأتي في صدارته الأسعار والسيطرة عليها وضبط آليات السوق بشكل كبير ولهذا سيكون على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة خاصة في الربع الأول من العام المالي الذي بدأ اليوم.

تحسن كبير في المؤشرات المالية

وتابع، أن الدولة خطت في ملف الاستثمار خطوات جادة كان آخرها مؤتمر الاستثمار الذي اختتم فعالياته أمس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل سنشهد تحسنًا إلى حد كبير في المؤشرات المالية نتيجة التنسيق الذي من الممكن أن يحدث بين السياستين المالية والنقدية وسيكون ذلك من ضمن أولويات الحكومة.

وأشار إلى أنه سيكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة أيضًا إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص والدفع بمزيد من المشاركة أمامه.