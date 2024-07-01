الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يفاوض حجازى وبن شرقى.. ويرفض مشاركة فتحى وعادل فى الأوليمبياد

أشرف بن شرقى
أشرف بن شرقى

دخلت إدارة بيراميدز فى مفاوضات مع اتحاد جدة السعودى، من أجل التعاقد مع المدافع أحمد حجازى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الخلفى بلاعب يمتلك إمكانات فنية وبدنية عالية، بحجم مدافع منتخب مصر.

ووضع اتحاد جدة أحمد حجازى على رأس اللاعبين المحترفين الذين ينوى بيعهم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مع وجود رغبة من الأهلى وبيراميدز فى التعاقد مع المدافع الدولى.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن إدارة اتحاد جدة تنتظر عودة «حجازى» من مصر، حيث يقضى إجازته فى الساحل الشمالى، للحديث معه حول العروض التى وصلته مؤخرًا.

وقال مصدر فى بيراميدز إن أشرف بن شرقى، جناح الريان القطرى والزمالك السابق، محط اهتمام النادى، للتعاقد معه خلال الانتقالات الجارية، بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع فريقه.

وأضاف المصدر أن هناك اتصالات مع وكيل الجناح المغربى، لمعرفة رأيه فى العودة للعب بالدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز، التى تسعى إدارته لضم عدد من الصفقات القوية، خلال «الميركاتو» الجارى، للمنافسة على جميع البطولات فى الموسم المقبل، على رأسها دورى أبطال إفريقيا.

ويرفض الجهاز الفنى لفريق بيراميدز انضمام مصطفى فتحى وإبراهيم عادل، جناحى الفريق، إلى المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس، المقررة إقامته خلال الشهر الجارى.

ويرى الجهاز الفنى لبيراميدز أنه من الصعب جدًا الموافقة على انضمام مصطفى فتحى «فوق السن»، وإبراهيم عادل، فى هذه الفترة الحساسة من الدورى المصرى، فى ظل المنافسة المشتعلة مع الأهلى على لقب البطولة.

وأكد المدير الفنى لبيراميدز أن «فتحى» و«عادل» من العناصر الأساسية فى الفريق، ولا يمكن الموافقة على انضمامهما إلى المنتخب الأوليمبى، فى ظل ارتباط الفريق بمباريات مصيرية فى الدورى، على رأسها مباراتا الأهلى فى الدورين الأول والثانى، المقررة إقامتهما فى النصف الثانى من يوليو الجارى، وتحددان بشكل كبير الفريق الأقرب لحسم درع الدورى.

بيراميدز اتحاد جدة السعودي احمد حجازى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية أشرف بن شرقي

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