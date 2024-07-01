الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير اليونان بمصر

الكنيسة
الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، سفير اليونان في مصر السفير نيقولاوس باباجيورجيو.

عبّر السفير اليوناني عن سعادته بتواجده في مصر، مثنيٌا على الروابط المتنية التي تربط بلده بمصر، وأنه يسعى من خلال عمله سفيرًا لبلاده بمصر، إلى تقوية تلك الروابط، إلى جانب دعم الاستثمار في مصر.

ومن جهته أشار قداسة البابا إلى أن تاريخ الكنيسة القبطية العريق، لافتًا لدورها الروحي ودورها الاجتماعي الذي تسعى من خلاله إلى مساعدة المجتمع من خلال مشاركاتها في العمل التنموي في ظل الوضع الاقتصادي لأغلب دول العالم والذي يتطلب الدعم من كافة أطياف المجتمع. وأعرب قداسته عن أمله في وقف الحروب الدائرة في غزة وفي السودان، تلك الحروب التي تجاور مصر مما يجعل مصر محاطة بدول غير مستقرة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري.

ووجه قداسة البابا الدعوة عن طريق السفير اليوناني لرئيس أساقفة الكنيسة اليونانية قداسة البطريرك إيرونيموس الثاني لزيارة مصر.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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