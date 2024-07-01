الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة": التحالف الوطني يشعر باحتياجات الناس ويلبيها

عهود وافي
عهود وافي

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المجتمع المدني كان يحلم منذ سنوات طويلة أن يعمل وفقًا لخطة.

وأضافت "وافي" خلال بودكاست "NTA": "الخطة دي النهاردة موجودة وهي خطة حياة كريمة، لكن ظلت الأدوار متداخلة ومتشابكة من حيث تقديم المساعدات"، مؤكدة أن التحالف الوطني جاء وقلل هذا التشابك وجعله تكامل.

وتابعت: "كل مؤسسات المجتمع المدني المصرية الوطنية جلست على طاولة واحدة وتشارك الخطط وتحديد الأولويات في مساعدة القرى" مشيرة إلى أن التحالف الوطني جعل مؤسسات المجتمع المدني ليست منعزلة عن خطط الدولة في التنمية.

وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي في جلوس جميع المؤسسات معًا ووجود لغة مشتركة بينهم.

وأكدت أن التحالف الوطني بالنسبة للمستحقين مثل النجدة ويشعرون أن أحلامهم ستتحقق، متابعة: " التحالف يشعر باحتياجات الناس ويلبيها".

حياة كريمه التحالف الوطني مؤسسة حياة كريمة عهود وافي

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