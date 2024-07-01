5 أخطاء و7 قرارات.. كيف احتوت "التعليم" أزمة امتحان الفيزياء للثانوية العامة؟ (فيديو)

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تشكيل لجنة فنية متخصصة للتعامل مع شكاوى الطلاب من امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، وجه اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بفحص الشكاوى التي تم رصدها بخصوص امتحان الفيزياء، مؤكدًا أن الوزير طالب اللجنة بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة الامتحان ومطابقة الأسئلة للمواصفات، مع مراعاة مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأضاف "زلطة" أنه بعد التدقيق مع اللجنة والدكتور رضا حجازي، تم اتخاذ قرار بمنح الدرجة الكاملة للطلاب في ثلاثة أسئلة، وتحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين آخرين، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بمساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل طباعته، وأصدر توجيهات بالإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، دون الانتظار لنهاية باقي الامتحانات.

وفي ختام حديثه، وجه "زلطة" رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "الوزارة حريصة على مصالحكم أكثر منكم، ونسعى لأن تتم الامتحانات بشفافية وتسير بشكل جيد".