الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشا راغب: "حياة كريمة" المشروع الأكبر في تاريخ الإنسانية

د. رشا راغب
د. رشا راغب

قالت د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الإنسان المصري لا بد أن يكون له نظرة نقدية.

وأضافت "راغب" خلال بودكاست "NTA": "لازم الناس تهتم بمعرفة المشروع القومي لبناء الإنسان وتسمع شرحًا كاملًا من المسئولين وله الحق أن يعترض أو أن يكون فخورًا بهذا المشروع".

كما أكدت أن مساعدة الشباب ليست عن طريق حضور البرنامج فقط لكن عن طريق سماع هؤلاء الشباب وإثقال أفكارهم ثم تنفيذ الفكرة التي لها علاقة بما يدور في المجتمع وتخدم الدولة.

وأكدت أن الأمم المتحدة صنفت مشروع حياة كريمة بأنه الأكبر في تاريخ الإنسانية، معلقة: "عندي فخر داخلي بان المنتج يطلع بالشكل ده كل شيء خدمي صعب، وعملية تطوير الإنسان أصعب بكثير من عمل منتج مادي".

حياة كريمه مشروع حياة كريمة رشا راغب اكاديمية التدريب بناء الانسان

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