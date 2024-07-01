منتخب فرنسا يهزم بلجيكا بصعوبة ويتأهل لربع نهائي يورو 2024

تأهّل منتخب فرنسا إلى ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” وذلك بانتصاره الصعب على بلجيكا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة ديسلدورف ضمن منافسات دور الـ16.

وكان كيفن دي بروين قريبًا من تسجيل هدف التقدم لـ بلجيكا في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة نفذها من على حدود منطقة جزاء فرنسا، لكن مايك ماينان تصدى لتسديدته بقدميه.

وتحصل أدريان رابيو على بطاقة صفراء في الدقيقة 25، ليتأكد غيابه عن مباراة فرنسا المقبلة حال التأهل.

وفي الدقيقة 34، أرسل جوليس كوندي كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها ماركوس تورام بضربة رأسية لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى بلجيكا.

وتحصل الثنائي أوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان على بطاقتين صفراوتين أيضًا.

وفي الشوط الثاني، أطلق أوريلين تشواميني تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن كاستيليس حارس بلجيكا تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 83 أطلق دي بروين تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن مايك ماينان تصدى لها ببراعة.

واستطاع منتخب فرنسا تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 85 من عمر المباراة، حيث مرر نجولو كانتي الكرة لـ راندال كولو مواني ليسدد الكرة داخل منطقة الجازء، لتصطدم بـ يان فيرتونخن مدافع بلجيكا وتسكن شباك بلاده، ليتأهل الديوك للدور المقبل.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024

أما عن تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: فايس - يان فيرتونخن - ثياتي

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أمادو أونانا - كيفن دي بروين - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جيريمي دوكو - لويس أوبايندا - روميلو لوكاكو

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط:أوريلين تشواميني - نجولو كانتي -- أدريان رابيو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام

ويواجه منتخب فرنسا المنتصر من المباراة التي ستجمع البرتغال بـ سلوفينيا، مساء اليوم.