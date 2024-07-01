كيف أصبحت ولاية سنار معركة حاسمة في حرب السودان؟.. "المعتصم" يجيب

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، حول كيف أصبحت ولاية سنار معركة حاسمة في حرب السودان، بسبب الموقع الاستراتيجي لولاية سنار في وسط السودان .

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، فأنها ملتقى طرق لكل من الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق كما ولاية النيل الابيض وعاصمتها ربّك وايضا الطريق إلى ولاية القضارف.

وأوضح المعتصم أن سقوط مدينة سنجة التي على بعد أقل من 100 كيلومتر من مدينة سنار عاصمة ولاية سنار، كما ان سنار في منتصف الخط الفاصل بين شرق البلاد وغربها.

مهاجمة قافلة غذائية تابعة للأمم المتحدة ونهب الإمدادات وسط تفاقم الأزمة





ذكرت وكالة الامم المتحدة أن مسلحين مجهولين في السودان هاجموا يوم الأحد شاحنات برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة التي تحمل مساعدات غذائية مخصصة لآلاف المدنيين المحتاجين في وسط دارفور.

وأعربت كليمنتين نكويتا سلامي، مسؤولة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، عن "غضبها" إزاء الحادث.

وقالت في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن "المساعدات المنهوبة من قافلة برنامج الأغذية العالمي في وسط دارفور لن تذهب بعد الآن إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا والمحتاجين".

وفي منشور منفصل، دعا برنامج الأغذية العالمي السلطات إلى ضمان محاسبة الجناة، مشددًا على أن “التوصيل الآمن للإمدادات يجب أن يضمنه الجميع”.

ويأتي الهجوم على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة، الناجمة عن الحرب المستمرة في السودان بين الجيش السوداني ضد الميليشا المتمردة الدعم السريع، ويصل أكثر من نصف السكان، أي حوالي 26 مليون شخص، إلى "مستويات أزمة" من الجوع، وقد نزح ما يقرب من 9.4 مليون شخص من منازلهم، بما في ذلك حوالي 1.9 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

ويثير الوضع القلق بشكل خاص في منطقة دارفور، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووفقاً للعاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة، فإن حياة 800 ألف شخص "على المحك" مع احتدام القتال في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الفاشر، عاصمة المحافظة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد للمدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها بشدة.